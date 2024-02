Lewis Hamilton será piloto de Ferrari a partir de 2025. Ocupará el asiento de Carlos Sainz, que tendrá que buscarse equipo al no haber renovado su contrato. Y la despedida de la escudería roja ha sido muy fría.

Este fue el mensaje desde Maranello: "Todavía tenemos una temporada más para darlo todo juntos, Carlos Sainz".

We’ve still got one more season to give it everything together @Carlossainz55 💪 pic.twitter.com/NSnIxotBpH