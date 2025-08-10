El jefe de circuito ATP que carga contra Alcaraz y Sinner: "Deberían comprometerse..."

Karl Hale, director del Masters 1.000 de Canadá, lanza un 'dardo' a los números uno y dos del causar baja durante el torneo que se celebró en Montreal y Toronto hace tan solo dos semanas.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están disputando en Cincinnati su primer torneo tras protagonizar una gran final de Wimbledon hace poco menos de un mes. El italiano se tomó la revancha de Roland Garros y se impuso al murciano en cuatro sets (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4).

El desgaste del final de la gira de tierra batida y de hierba obligó tanto a Jannik como a Carlos a no participar en el Masters 1.000 de Canadá. Un título que levantó Ben Shelton pero que echó de menos a los dos mejores jugadores del mundo del deporte de raqueta.

La ausencia de Sinner y de Alcaraz ha provocado cierto revuelo entre la dirección de del circuito profesional. Karl Hale, director del Masters 1.000 de Canadá, ha cargado contra el italiano y el español por no haber jugado el torneo en el país canadiense.

"Que se nos bajen los Top no es algo que queramos. Creo que Carlos y Jannik deben mirar por nuestro circuito, el ATP, y comprometerse a jugarlo. Estamos en conversaciones con ellos para asegurar que participen el año que viene. En 2026, habrá tres semanas entre Wimbledon y Montreal. Este año solo hubo dos. Eso es un gran cambio", ha asegurado Hale en unas declaraciones en el podcast 'Nothing major'.

Tanto Sinner como Alcaraz han vuelto a las pistas en el Masters 1.000 de Cincinnati. El transalpino ya debutó el pasado sábado derrotando Daniel Galán por un doble 6-1. Por su lado, Carlitos debutará ante el bosnio Dzumhur este domingo.