Febrero ha comenzado fuerte. Lewis Hamilton estaría negociando su fichaje para convertirse en piloto de Ferrari en 2025, aunque algunos medios italianos han revelado que el traspaso podría realizarse incluso para esta temporada.

Las redes sociales están echando fuego. La noticia ha revolucionado a todo el mundo al haber pillado por sorpresa a la prensa y a los aficionados.

El fichaje de Lewis por Ferrari ha sorprendido hasta a los propios pilotos. Oscar Piastri ha sido el primero en pronunciarse y ha compartido un 'tweet' sarcástico en el que preguntaba a sus seguidores: "Estaba corriendo, ¿me he perdido algo?".

Este es uno de los bombazos más grandes de los últimos años en la Fórmula 1, sobre todo, después de que el británico haya estado vinculado a Mercedes durante toda su carrera como piloto. Aunque el fichaje de Lewis Hamilton no es oficial, podría anunciarse en las próximas horas.

Just been for a run. Have I missed anything?