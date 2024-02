Los rumores empezaron antes del Gran Premio de Mónaco. En aquella rueda de prensa le preguntaron a Charles Leclerc si le gustaría compartir equipo con Lewis Hamilton. Ahora, meses después, ya es oficial que el británico vestirá de rojo a partir de 2025.

Y Helmut Marko, asesor de Red Bull, ya avisó durante el verano de que estas conversaciones se estaban produciendo: "Sé que ha hablado con John Elkann y pienso que han tenido conversaciones serias. Es posible que también haya participado Vasseur, pero seguro que estaba Elkann. Fue en mayo, en Mónaco".

Y analizaba cómo podía ser el futuro del siete veces campeón de la Fórmula 1: "Hay dos cosas que tiene clavadas Lewis. La primera, ya no es campeón del mundo y sabe que lo tendrá complicado para volver a serlo en el futuro... ¡sabe que no hay sitio en Red Bull!".

"Va a ver qué puede evolucionar en su Mercedes. Si funciona, entonces lo tendrá un poco más fácil para decidir su futuro. Si no, bueno, que Ferrari haga un buen coche en el futuro no está grabado sobre mármol. La otra cosa que le fustiga es saber que ya no es el piloto mejor pagado de la F1, lo es Verstappen... pero eso lo puede solucionar fichando por Ferrari", decía entonces Marko.

Estaba claro que Helmut sabía cosas. Efectivamente esas reuniones se estaban produciendo y ahora Hamilton ya es piloto de Ferrari. Carlos Sainz se quedará sin asiento en la F1 para 2025 y deberá buscar un nuevo proyecto.