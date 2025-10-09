Mató a tiros a su yerno para vengarse de su hija: le habían prohibido ver a sus nietas de 9 y 14 años.

Los detalles Antonio, de 78 años, llevaba una pistola, una sábana para tapar el cuerpo sin vida de su víctima y un móvil para llamar a los Mossos d'Escuadra y entregarse.

Antonio, un hombre de 78 años, mató a tiros a su yerno, un Mosso d'Esquadra, y luego llamó al 112 para entregarse. Cubrió el cuerpo con una sábana y esperó tranquilamente la llegada de la policía. Las desavenencias familiares parecen ser el motivo del crimen, ya que le habían prohibido ver a sus nietas. Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de violencia familiar, esta hipótesis fue descartada. Todo apunta a que el asesinato fue premeditado, pues Antonio conocía la rutina de su yerno y llevaba un arma. Las imágenes del momento serán cruciales en el juicio para analizar su estado mental.

Acaba de matar a tiros a su yerno y llama al 112 para entregarse. Antonio, un hombre de 78 años, manipula el móvil mientras está al lado del cadáver de su yerno. Un cuerpo que él mismo cubrió con una sábana que llevaba en una bolsa de supermercado. Hasta que llegó la Policía, esperó de forma muy paciente, tranquilo, al lado del hombre que acaba de ejecutar.

En cuanto llegaron hasta cuatro patrullas de Mossos d'Escuadra, es Antonio el que se acerca y les explica qué ha pasado, que acaba de matar a su yerno a sangre fría. Según ha sabido laSexta, en ese instante, en el de su detención, todavía iba armado.

La víctima era Mosso d'Escuadra y, según señala la investigación, las desavenencias familiares podrían ser el motivo del crimen. En un principio, por la brutalidad del asesinato, se barajó incluso que la víctima, su yerno, hubiera ejercido violencia machista o cualquier tipo de violencia sobre sus nietas; una vía ya descartada. Ahora, según fuentes cercanas a la investigación, la principal hipótesis es que la propia hija de Antonio -el asesino- no tuviera relación con él. Le habían prohibido ver a sus nietas de 9 y 14 años. Por eso se vengó matando al marido de su hija.

Un crimen premeditado

En el vídeo que acompaña esta noticia se pueden ver las imágenes del momento directamente posterior al asesinato, todo grabado por los vecinos. En la actitud del asesino hay muchos detalles que llaman la atención y que ayudan a sacar conclusiones sobre el crimen.

Todo apunta a que Antonio lo tenía premeditado. Por varios motivos: primero hay testigos que aseguran que le habían visto por esa calle unos días antes a esa hora, es verdad que asesino y víctima vivían a escasos 800 metros, pero Antonio sabía perfectamente que sobre las 15:30 horas su yerno regresaba justo por ese punto de dejar a sus hijas en el colegio. Pero también se piensa que todo fue premeditado porque llevaba un arma. Esto significa que ha elegido un día concreto para llevar a cabo el crimen.

Tampoco hay que olvidar que tuvo la previsión de llevarse una sábana para cubrir el cuerpo. Cuándo la víctima es conocida, es muy normal que las víctimas aparezcan con la cara tapada. Aquí, Antonio cubre todo el cuerpo, una vez más, como si fuese un profesional. Y lo tapa después de haber disparado hasta en nueve ocasiones y a bocajarro. Es una persona que no es profesional del crimen ni un sicario, pero está tan tranquilo porque ha levantado a cabo su plan.

Las imágenes van a ser fundamentales en el juicio, claves para determinar el estado de Antonio. Lo normal es que le realicen un examen psiquiátrico forense, pero también se analizarán los vídeos para determinar si su actitud cuadra con un posible brote.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.