Ahora

"Es todo un reto"

Hamilton toca fondo: "Estoy viviendo una pesadilla en Ferrari"

El heptacampeón del mundo entre "el sueño de pilotar para este increíble equipo y la pesadilla de los resultados".

Lewis HamiltonLewis HamiltonGetty

Lewis Hamilton, una vez más, volvió a vivir un fin de semana para olvidar en Brasil. Tras dos malas clasificaciones , el británico quedó séptimo en la sprint y tuvo que abandonar el domingo.

En el arranque del Gran Premio de Interlagos, el piloto de Ferrari se tocó con Carlos Sainz y poco después con Franco Colapinto, lo que le costó una penalización de cinco segundos.

En la vuelta 39, la 'Scuderia' optó por retirar su coche y se fue con las manos vacías tras el otro '0' de Charles Leclerc.

En declaraciones a 'SkySports F1', el heptacampeón del mundo se vio completamente sobrepasado: "Estoy viviendo una pesadilla".

"El vaivén entre el sueño de pilotar para este increíble equipo y la pesadilla de los resultados que hemos tenido, los altibajos, es todo un reto", señaló el de Stevenage.

A falta de tres citas para que finalice la presente temporada de Fórmula 1, Hamilton es sexto en el Mundial a 66 puntos de Leclerc y con 26 unidades más que Antonelli.

