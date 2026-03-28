Carlos Sainz no está para muchas fiestas: "Seguimos a dos segundos de la cabeza"

El piloto español de Williams se ha mostrado satisfecho con su papel durante la clasificación del Gran Premio de Japón, aunque el rendimiento del monoplaza les impide luchar por puntos.

Carlos Sainz ha sacado la magia en Suzuka. Ha conseguido superar la barrera de la Q1 tras dos Grandes Premios sin lograrlo. El piloto madrileño saldrá 16º en Japón.

Lo cierto es que Sainz se está mostrando muy superior a su monoplaza. Consiguió los primero puntos en China con un coche que apenas está para quedar entre los 17 mejores. En Japón, ha vuelto a quedar por delante de su compañero de equipo tras una gran vuelta.

Sin embargo, es evidente que el rendimiento del Williams sigue estando muy por debajo de las expectativas. Parece más anecdótico que un síntoma de mejora el hecho de que Sainz hay logrado superar a Bearman y Colapinto en Q1, aunque en Q2 solo pudo ser 16º.

"Desgraciadamente, es por lo que estamos luchando en estos momentos, por llegar a la Q2 ganando a coches más rápidos como Franco Colapinto con el Alpine o Ollie Bearman con el Haas. He hecho una vuelta buena, contento a nivel personal de estar sacando lo máximo que hay en estas primeras carreras del año, pero por otro lado frustrado porque no hay mucho más y seguimos a siete u ocho décimas del mejor coche del midfield y a dos segundos de la cabeza", señaló.

"Tiene el mérito que le quieras dar; de momento es por lo único que estoy luchando, me tendré que conformar con eso y seguir intentando sacar el máximo del coche. A pelearnos y divertirnos, que al final son carreras de Fórmula 1. Por mucho que estés peleando por el 15, que es donde no me gusta pelear, hay que ser optimista y estar agradecido de ser piloto de Fórmula 1 y de estar corriendo en Suzuka divirtiéndome", agregó.

Sobre si ha notado mejoría respecto a la pérdida de potencia que se produce en estos coches, el español ha señalado: "Durante la mayoría del fin de semana, sí. Pero luego ha llegado la qualy y, al apretar un poco más e ir más rápido, nos ha vuelto a entrar bastante el superclip y creo que todos hemos sufrido bastante con el motor cortando en la recta muy pronto".