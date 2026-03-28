Fernando Alonso no se corta con la nueva normativa: "Desaparecieron las curvas rápidas"

El piloto asturiano de Aston Martin solo ha podido quedar por delante de su compañero de equipo después de que Cadillac superase a los de Silverstone.

Nuevo desastre de Aston Martin. La situación de los de Silverstone se ha agudizado todavía más en Japón, en la casa de Honda. Tras dos fin de semanas donde solo conseguían superar a los Cadillac, esta vez no han sido capaces ni de eso.

La nueva escudería americana ha superado en clasificación a Aston Martin tras tres Grandes Premios, o al menos en Japón. No había otro sitio para dejar a los Aston en último lugar. Y lo peor de todo, es que no parece que haya solución en el corto plazo.

Ya avisó Honda, pero resulta inasumible que un equipo recién llegado también haya sido capaz de superar a una escudería que, en un principio, tenía que competir por los primeros puestos. Alonso saldrá 20º y Stroll, 21º. Un poco más lejos de los mejores tiempos. Dramático.

"Han sido complicadas las dos primeras carreras, ha sido complicado aquí y serán complicadas las próximas 10 carreras. En F1 los milagros no existen. La primera parte del año va a ser muy dura", señaló el asturiano en el corralito de la F1.

Alonso también ha criticado el funcionamiento de este nuevo reglamento: "Desapareció un poco Suzuka, desaparecerán todas las curvas rápidas del calendario y se convertirán en zonas de recarga. Es frustrante. Tener un fin de semana fiable y estar de los últimos no es ninguna satisfacción".

"El equipo está trabajando, pero en F1 las cosas no cambian del día a la noche. Yo creo que hasta después del verano veremos una situación muy parecida. En Miami tendremos el mismo coche que aquí, pero no quiere decir que de aquí a Miami encontremos cosas para aplicar después de la segunda parte de la temporada", concluyó.