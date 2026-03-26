Carlos Sainz asume la situación de Williams: "Es un shock, pero yo ya me lo olía"

El piloto español se ha mostrado realista a la hora de reconocer su dependencia sobre sus rivales para puntuar y ha confesado cómo se siente su equipo y él en este comienzo de campeonato.

Williams y Carlos Sainz tienen problemas. La escudería británica aterriza en Japón con sobrepeso en el FW48, lo cual dificulta que el piloto español pueda puntuar en el Circuito de Suzuka. Pese a la gesta del madrileño para obtener dos puntos en el GP de China, las expectativas de cara a este fin de semana son bajas.

Durante el 'media day' en Japón, Sainz ha asegurado que, aunque en su equipo conocían del sobrepeso del coche, en dos semanas de competición no han podido arreglarlo, ya que no es tiempo suficiente. "En dos semanas los equipos de F1 no pueden hacer milagros", afirma el español.

"Tenemos algunas cosas que probar este fin de semana para ver si somos un poco más competitivos, pero necesitamos mucho más que unas pocas décimas para meternos en la lucha por los puntos", añade Sainz, conociendo la realidad de la situación de su escudería.

Al ser preguntado sobre si puede puntuar este domingo, Carlos se ha mostrado negativo al reconocer que depende más de sus rivales que de su propio monoplaza: "¿Volver a puntuar? Necesitamos ayuda de nuestros rivales, como en China. Fuimos 17.° en las dos clasificaciones y estamos a tres décimas de la zona media. En tierra de nadie. No creo que Suzuka sea diferente".

Además, Sainz ha revelado cómo se sintió, tanto él como su equipo, al ver cómo ha sido el comienzo de temporada con malos resultados. "Ha sido un shock para mí, para el equipo, para Alex (Albon), para los ingenieros. No es un secreto que es duro. Yo me lo olía en diciembre y enero, anticipé el bache por esas conversaciones sobre retrasos", admite en declaraciones recogidas por 'Diario AS'.

Por último, Sainz ha bromado con los periodistas acerca del sobrepeso del FW48 y su nuevo corte de pelo. "Es parte de la estrategia", afirma el piloto tras ser preguntado si James Vowles, jefe de Williams, le había pedido que se cortase el pelo para reducir carga al coche.