El consejo de una leyenda del tenis a Djokovic tras su eliminación en Indian Wells: "Necesita..."

La ganadora de 18 Grand Slams, Martina Navratilova, ha comentado la eliminación del serbio en California, analizando su juego y explicando cuáles serían los cambios lógicos para ella.

Novak Djokovic se despidió del 'quinto Grand Slam' tras caer derrotado en octavos de final ante Jack Draper, campeón en 2025. El serbio acabó exhausto tras tres sets de máxima exigencia, en los que le pesaron sus 38 años en favor del tenista británico. Así lo confirmó posteriormente en rueda de prensa: "Fue el factor diferencial... me quedé sin energías".

Su adiós a Indian Wells ha levantado varias reacciones en el mundo del tenis. Entre ellas la de Martina Navratilova. La ganadora de 18 Grand Slams individuales aconsejó a Novak sobre el nuevo enfoque que debería darle a su juego.

"Se está agotando a sí mismo. Al final hay que rendirse ante el paso del tiempo, y creo que necesita acortar los puntos", explicaba la que fuera número uno del mundo durante 332 semanas. Aseguraba también que el objetivo principal de 'Nole' "no debería ser cansar a su oponente", sino que esto ocurriría como "consecuencia de su forma de jugar".

El problema de Djokovic estaría en su planteamiento defensivo, según Navratilova, lo que le haría "correr de un lado a otro". Este es el consejo, de leyenda a leyenda, que ha recibido Novak. Ahora el serbio se estaría preparando para el Masters 1000 de Miami, donde se espera su participación.