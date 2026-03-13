Los últimos asesinatos machistas en Miranda de Ebro encienden las alarmas ante un inicio de año con 11 feminicidios

Vista general de la manifestación "Contra la violencia machista" con motivo del 8M celebrada por los estudiantes.

Los detalles En menos de tres meses 11 mujeres han sido asesinadas en España. En muchos casos había denuncias previas. En el caso del homicida de Miranda de Ebro, había estado en prisión por secuestro de mujeres y agresión sexual. El horror de la violencia estructural contra las mujeres es cada día más insoportable.

Las alarmas sobre la protección de las mujeres están encendidas porque en este inicio de año, en seis de los casos de asesinatos machistas constaban denuncias previas, y en el triple crimen en Miranda de Ebro de esta semana, el detenido es un hombre condenado por secuestro de mujeres, es decir, reincidente en el maltrato.

Su expareja, Dolores, es la undécima víctima mortal de la violencia machista en los apenas dos meses y medio que han transcurrido de 2026, un trágico comienzo de año que iguala las cifras de 2023 en estas mismas fechas, y sigue por debajo del peor año desde que hay registros, que fue 2020 con 18 feminicidios.

Este jueves, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado la convocatoria el próximo martes, 17 de marzo, del Comité de Crisis de la Violencia Machista, un mecanismo institucional que analiza repuntes de asesinatos por violencia de género -cuando se concentran cinco o más crímenes en un mismo mes- o casos de especial relevancia. Según ha explicado la ministra, el caso de Miranda de Ebro "supone un salto cualitativo en el terrorismo machista".

El comité reunirá, una vez más, a representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto con la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas.

Esta reunión tendrá lugar, además, cuando sigue en proceso de negociaciones la futura ley de violencia vicaria, destinada a incluir como delito esta forma de violencia de género, que persigue causar dolor y sufrimiento a las mujeres a través de su entorno.

La radiografía estadística de los feminicidios

Después de que 2025 terminara con 48 víctimas mortales de la violencia machista, la cifra más baja de la serie histórica (desde 2003), el comienzo del 2026 supera los cinco feminicidios registrados en las mismas fechas de 2024 y 2025, así como los seis de 2021. En 2019, a esta misma fecha de marzo se confirmaban 14 feminicidios.

Miranda de Ebro sigue conmocionada por el triple crimen del martes por la noche, cuando la expareja de Dolores provocó un incendio en un edificio en el que murieron la madre de ella y una vecina. Estas dos últimas son Antonia, de 78 años, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años.

Hasta el momento, solo Dolores está calificada como violencia machista, ya que Antonia y Laura no eran pareja o expareja del detenido. Está por determinar si en el futuro son consideradas feminicidio familiar y social, según la clasificación definida en España desde 2021 por los organismos expertos en la materia.

Este triple crimen se suma a un mes de febrero 'horribilis', en el que Ana María, María José, Petronila y Tatiana fueron asesinadas en una misma semana, junto a dos menores víctimas de la violencia vicaria: Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el martes 17 de febrero en Xilxes (Castellón), y un niño de 10 años asesinado en Arona (Tenerife) por su padre.

En lo que va de año, 10 menores han quedado huérfanos.

