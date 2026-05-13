"No tengo nada que demostrar": la contundente frase de Márquez a Ducati tras su caída en Le Mans

El vigente campeón ha detallado en el Inside de Ducati las dificultades que le genera pilotar con el tornillo en el hombro, el cual "le quita fuerza".

Marc Márquez ha vuelto a sufrir un nuevo revés en su carrera. El vigente campeón de MotoGP sufrió una caída en la carrera sprint del pasado sábado en el GP de Francia, por la cual se ha fracturado el quinto metatarsiano del pie derecho.

Además, las molestias generadas por su lesión en el hombro derecho han provocado dificultades para el piloto de Ducati a la hora de correr en las últimas carreras. En el último Inside de Ducati publicado en su canal de YouTube, el equipo italiano ha mostrado las imágenes inéditas de Márquez llorando y lamentando su lesión.

"Hay un tornillo que me está causando problemas en los nervios. No puedo correr con la moto dando tirones. Sabía que esto iba a pasar. Es por ello que la operación ya estaba programada para después del GP de Cataluña. Estoy pilotando con un brazo y medio", explica el eneacampeón del mundo a su equipo en el box.

Aparte de lamentar su lesión tras la caída, el ilerdense comenta al equipo que no estará disponible para correr en el GP de Cataluña debido a las operaciones a las que se debe someter. "La operación ya estaba agendada para antes de Cataluña. Me saltaré Cataluña", añade Márquez.

Incluso, el piloto ha detallado los problemas que le genera el tornillo que tiene en su hombro cuando pilota su moto: "Tienen que sacar la parte rota que se ha movido. Cuando me pongo en la posición de correr, se mueve y toca el nervio. Me quita la fuerza".

Por último, Márquez comenta a su equipo que la moto no le dificulta correr y que no está forzando. "No tengo nada que demostrar, puedo ir rápido. El problema es que voy medio segundo detrás de mi límite; intento apurar y me cuesta. No estoy forzando, no estoy en mi límite. No está funcionando", concluye Marc en el Inside.