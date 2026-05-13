Amaia Montero responde a las rumores de cancelación de la gira de La Oreja de Van Gogh: "Bajar al infierno te hace prácticamente indestructible"

Los detalles En un comunicado que Montero ha publicado en sus redes sociales, la cantante ha confesado que salió de ella "una carcajada de esas que te dejan sin respiración" cuando un "íntimo amigo" le llamó para preguntarle si iba a dejar la gira tras los rumores de los últimos días después de su regreso a los escenarios este fin de semana.

Amaia Montero ha desmentido los rumores sobre la cancelación de la gira de La Oreja de Van Gogh, asegurando que continúa en pie. En un comunicado en redes sociales, Montero se mostró sorprendida por las especulaciones y explicó que tras los conciertos en Bilbao, optó por descansar y desconectar. A pesar de las críticas recibidas por desafinar en algunas canciones, Montero expresó su emoción por el regreso al escenario junto a 30,000 personas. La cantante destacó que, aunque enfrentó momentos difíciles, está orgullosa del grupo y planea continuar con la gira, buscando tiempo para desconectarse y recargar energías.

La gira de La Oreja de Van Gogh sigue en pie. Así de claro lo ha dejado la cantante Amaia Montero tras los rumores que apuntaban a la cancelación de la gira del grupo donostiarra tras las críticas en redes sociales.

En un comunicado que Montero ha publicado en sus redes sociales, la cantante ha confesado que salió de ella "una carcajada de esas que te dejan sin respiración" cuando un "íntimo amigo" le llamó para preguntarle si iba a dejar la gira tras los rumores de los últimos días después de su regreso a los escenarios este fin de semana.

"Salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote. Y cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente no me sorprende", ha escrito Montero.

En el comunicado confiesa que hace tres semanas ya planeó "cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao". Y, según indica, así lo ha hecho y cumplido. De esta manera, reconoce que escribe este miércoles el texto porque estos días después de los primeros conciertos de su regreso al grupo ha "desconectado y con mucho éxito".

Montero ha contado que tras los conciertos, llegó de Bilbao, "me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz. Salí al jardín a respirar. Comí y volví a la cama".

"Por la tarde vi mis series (palomitas incluidas) y me volví a dormir. Al día siguiente, mi móvil que también había descansado, ardía de mensajes de cariño, amor y enhorabuenas. Me hizo muchísima ilusión pero seguí con mi plan. Descansar, descansar y descansar", ha relatado Montero.

Así, ha señalado que "hacía las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira". "Le respondí muy sorprendida: "¿cómo?" Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote", ha añadido para más tarde lamentar que no le sorprendía.

Acto seguido, la cantante ha confesado estar "orgullosa" de La Oreja de Van Gogh. "Estoy tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, ese público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz. Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad", ha apuntado.

Además, ha señalado que, "si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible". Según ha dicho, a pesar de los rumores de los últimos días su plan continúa en pie: "Me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando".

Su regreso a La Oreja de Van Gogh

Los rumores sobre la cancelación de la gira comenzaron tras los conciertos de este fin de semana. Amaia Montero regresó a los escenarios 19 años después junto a La Oreja de Van Gogh en Bilbao, donde dio el primer concierto de su gira.

Aunque los nervios pudieron traicionarla y la vocalista ha recibido algunas críticas por haber desafinado en algún tema, lo cierto es que este fin de semana el público vibró con temas de siempre como 'La reina del pop', 'Rosas' o 'Muñeca de trapo'. Es más, Montero se llegó a disculpar: "La primera vez que me subo y lo hago fatal, soy consciente", dijo, apoyada por los aplausos del público.

Y entre temazo y temazo la cantante tampoco dudó en sincerarse con sus seguidores. "Han pasado muchas vidas dentro de estos años y esto es muchísimo más que un concierto. Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario", expresó.

Además, la cantante reconoció que llegó a bajar "al mismísimo infierno", destacando que no era "una forma de hablar". "Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensaba que todo había terminado", manifestó, tras lo que terminó sus emotivas palabras diciendo que "la vida es la hostia".

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