Esteban Ocon responde a las amenazas de muerte de los fans de Colapinto: "He hablado con Franco..."
Algunos aficionados insultaron a Ocon después de su incidente con Colapinto en el Gran Premio de China. Ambos hablaron y descartaron cualquier problema.
Incluso la Fórmula 1 ha tenido que salir al paso por un nuevo episodio de ataques y amenazas hacia un piloto. Esteban Ocon tocó a Franco Colapinto en el Gran Premio de China y los aficionados argentinos atacaron al piloto de Haas en redes sociales, incluso con amenazas de muerte.
Y Ocon, en la previa del Gran Premio de Japón, ha reconocido que habló con Franco y que todo estaba solucionado. De esas amenazas no quería saber nada.
"Obviamente, han pasado muchas cosas... Para ser sincero, no le presté demasiada atención, pero sí he visto lo que estaba pasando en Internet. Lo importante para mí era hablar directamente con Franco, decirle realmente lo que pensaba y que lamentaba el incidente, porque fue culpa mía", dijo en 'Motorsport' el piloto francés.
Su relación es buena: "Tuvimos una buena charla, todo quedó bien entre nosotros, por supuesto, y me alegro de que, a pesar de todo, tuviera una buena carrera y consiguiera sumar puntos, lo cual fue positivo".
No es la primera vez que algunos fans insultan y amenazan a los pilotos. Por eso la F1 ha querido recordar con un comunicado los valores del deporte del motor: no hay hueco para el odio en el Gran Circo.
Ocon y Colapinto lucharon en el GP de China en la pista, pero nada más. Ambos hablaron y solucionaron cualquier tipo de diferencia.