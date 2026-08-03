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"Jannik domina..."

La diferencia entre Alcaraz y Sinner según un tenista italiano: "La variedad de golpes de Carlos..."

Luciano Darderi se ha aventurado a explicar qué es lo que es distinto en el juego de los dos mejores jugadores del mundo. Todo a pocas semanas de que ambos puedan volver a competir por un 'Grand Slam'.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Carlos Alcaraz y Jannik SinnerGetty

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan años reinando en el mundo del tenis. Con dos estilos muy diferentes, el español y el italiano han sido capaces de dominar con mucha superioridad los grandes torneos y el ranking mundial.

Luciano Darderi, número 22 del circuito, ha analizado en mucha profundidad la manera de jugar de cada uno de ellos. Darderi comienza primero con su compatriota del que destaca su solidez: "Las características principales de Jannik Sinner incluyen una extraordinaria solidez desde el fondo de la pista y un juego agresivo con golpes en constante aceleración".

"Desde el punto de vista mental, me gusta su actitud hacia el trabajo, su notable dominio emocional en los momentos de presión y su capacidad para aislarse de las distracciones", asegura Luciano en declaraciones para OA Sports.

Sobre Carlos, Darderi insiste en la cantidad de recursos que tiene: "Se le aprecia por su excepcional fuerza física, velocidad y variedad de golpes. Su mejor habilidad es ese potente drive cargado de efecto, combinado con una gran resistencia desde el fondo de pista, un servicio eficaz y la capacidad de no desperdiciar ninguna pelota, tanto en defensa como utilizando las dejadas".

Además, otra cualidad que destaca Darderi de Alcaraz es su capacidad de adaptación: "Su velocidad le convierte en un excelente jugador defensivo. Se adapta muy bien a todas las superficies, aunque la tierra batida es donde consigue expresar todo su potencial".

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