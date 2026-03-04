El conflicto en Oriente Medio sigue sacudiendo la F1: se suspenden los toques de queda en Australia

Rui Marques, director de carrera de la Fórmula 1, ha anunciado la cancelación de los "Periodos de restricciones" a fin de que los equipos puedan llevar material pendiente y trabajar en los coches.

La escalada en la ofensiva entre Estados Unidos, Israel e Irán no cesa. Las consecuencias de este conflicto armado continúan sacudiendo la Fórmula 1, y el GP de Australia es el principal afectado.

Las cancelaciones de miles de vuelos y el cierre de aeropuertos ha supuesto que trabajadores de varios equipos como Ferrari o Racing Bulls, y parte de su material, hayan tenido complicaciones para volar hasta Melbourne. Lo cual ha obligado a la organización de la carrera a tomar una medida de urgencia.

Rui Marques, Director de carrera de la F1, ha anunciado, mediante un comunicado oficial, la suspensión de los dos toques de queda estipulados en cada GP para el Circuito de Albert Park. Dichos periodos son una herramienta interpuesta por la competición para dar un "descanso" al "personal operativo" de cada escudería, la cual les impide permanecer y trabajar en el paddock.

"Tras consultar con los comisarios de la prueba, debido a un caso de fuerza mayor y, más concretamente, a las perturbaciones actuales en el transporte y el flete que se han producido durante la preparación del Gran Premio de Australia, las disposiciones del artículo B9.5.1a, es decir, el 'Periodo de restricción 1', y del artículo B9.5.1b, es decir, el 'Periodo de restricción 2', no se aplicarán a esta prueba", reza el escrito.

De esta forma, los trabajadores de los 11 equipos de la F1 podrán permanecer dentro del paddock y sus respectivos garajes fuera del horario habitual con el propósito de llevar el material pendiente y trabajar en los monoplazas.

Estos plazos de restricción se suelen aplicar durante las noches del miércoles al jueves y del jueves al viernes de cada semana de carrera, aunque por el conflicto en Australia se han levantado.