Esteban Ocon y Sergio Pérez fueron compañeros de equipo. Y no terminaron demasiado bien. Algunos encontronazos en pista. Y ahora lo han vuelto a revivir en la clasificación del sprint del Gran Premio de Austria. Y el mexicano cargó duramente contra él por la radio.

"¿A quién le importa, hombre? ¿A quién le importa? Este tipo es un idiota", le recriminó por radio Checo.

Después, explicó su séptimo puesto, otra vez muy lejos de Max Verstappen: "Ha sido un buen esfuerzo considerando tu posición en la pista, amigo, así que está bien. No sé por qué no ayudó a su compañero".

"Creo que estábamos progresando. Mi primera vuelta en la Q2 no fue la ideal, me fue largo en la tercera curva, así que fui de nuevo y estaba encontrando el tiempo, pero pienso que hoy estábamos en la pelea. Pienso que, por desgracia, no sé lo que Esteban estaba haciendo allí, que al parecer tenía que conducir muy despacio, y yo hice mi última vuelta a solo medio segundo de él", explica el piloto mexicano.

Reconoce Checo que no está en la pelea y ni mucho menos cerca de Max: "Deberíamos haber estado en la batalla, pero por circunstancias fuera de nuestro control, no hemos acabado donde teníamos que estar, y confío en que mañana sea un día mejor".

"Básicamente, no había ninguna posibilidad. Es una pena porque hoy teníamos un ritmo más prometedor allí, desgraciadamente no hemos podido maximizarlo", sentencia.