El Red Bull ya no tiene la dominancia que tenía al principio de la temporada, sin embargo, Max Verstappen ha podido mantener los buenos resultados. En los dos últimos GP, el McLaren era el más rápido y aún así, Verstappen logró la victoria en ambas carreras.

El que no está teniendo la misma suerte es Sergio Pérez, que aunque ha sido renovado recientemente, los resultados que ha obtenido durante las últimas carreras no han sido para nada reseñables.

Ante estas malas actuaciones, el mexicano ha sido duramente criticado, más aún tras el anuncio de Red Bull renovándole. Por ello, durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, Sergio Pérez ha respondido.

"Creo que Max está en un nivel muy alto en este momento, está pilotando lo mejor que puede. Es un piloto que está en forma superior a todos los demás, si tuviera a un compañero distinto, las cosas se verían diferentes, pero es un gran reto. Él ha sido mi compañero durante las últimas cuatro temporadas. Es un gran desafío", ha expresado el mexicano.

Sergio Pérez ha señalado que actualmente el Red Bull no es el mejor coche: "Creo que el McLaren ha sido el coche más sólido en las últimas carreras, ha sido el más competitivo, pero, como dije, estamos hablando de pequeños márgenes".

Sin embargo, se ha mostrado positivo con el equipo y con las mejoras que su escudería traerá: "Creo que si podemos maximizar nuestro paquete, eso sería mejor, las cosas se verían mejor para nosotros, sé que hay un largo año por delante, debemos mantener nuestra cabeza abierta".

Pérez también ha respondido sobre su renovación con el equipo y si esta le ha quitado presión de encima: "Creo que no cambia nada, estamos en la Fórmula 1 y sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, esto es por lo que estamos aquí. Para ser sincero, no estoy pensando en eso, estoy más centrado en obtener lo máximo de mi equipo y de mí mismo semana tras semana".

Y para concluir ha aseverado que el futuro no es lo que le preocupa, sino el ser capaz de sacar lo máximo del coche: "Ahora, mi principal foco está en eso, no en el futuro, creo que no hay nada más que me preocupe, todo se trata del rendimiento gran premio tras gran premio, hacer el mejor análisis con el equipo, la mejor progresión, creo que eso es lo más importante para nuestro año".