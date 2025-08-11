Aston Martin ilusiona: ojo a cómo hablan del trabajo de Adrian Newey en el coche de 2026

Stoffel Vandoorne, piloto reserva del equipo, ha valorado el impacto del gurú de la aerodinámica en la fábrica de Silverstone con vistas a la temporada que viene.

Pese a que Aston Martin quiere mejorar sus resultados para lo que resta de temporada, es consciente de los objetivos más importantes. El 2026 es el año de la verdad y donde se dedican la gran mayoría de los esfuerzos para ser una escudería de referencia.

El principal motivo de la ilusión para que Fernando Alonso luche por todo está en Adrian Newey. Stoffel Vandoorne, piloto reserva del equipo ha hablado sobre el impacto del británico en la fábrica. Es francamente positivo: "Está completamente centrado, a tope, en 2026".

"Le conocí en el GP de Mónaco y trabajé con él hace unas semanas en la posición de asiento para el coche de 2026. Tener a alguien en el equipo con tanto éxito es enorme", ha desgranado el expiloto de McLaren en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El también corredor de Fórmula E desgrana las virtudes del que fue el gran cerebro de los monoplazas dominadores de Red Bull que auparon a Sebastian Vettel y Max Verstappen a los títulos: "Es un gran líder, tiene una gran visión sobre en qué invertir tiempo y energía, y transmite eso al equipo".

Para convertirse en una escudería campeona del mundo de Fórmula 1 no solo depende de un ingeniero. Por eso Vandoorne avisa del resto de factores por las que se mantiene intacta la ilusión por el año nuevo de reglamentación: "Obviamente, no todo depende de él".

"Dentro del equipo hay mucho foco en acertar en 2026. Con nuestra asociación con Honda, el diseño propio de la caja de cambios y la llegada de gente con mucho talento, incluido Adrian Newey, el potencial es enorme", ha zanjado el piloto de pruebas.