Aston Martin no descarta más mejoras tras el GP de Países Bajos: "Veremos qué podemos hacer después"

Mike Krack, jefe de operaciones, apunta a la posible llegada de más mejoras e incorporaciones para el AMR26 durante el mes de septiembre para incrementar el rendimiento de los británicos en pista.

Aston Martin continúa sobreviviendo carrera a carrera hasta poder incorporar las ansiadas mejoras que les darían un impulso esta temporada. Durante las últimas semanas se han señalado a los GP de Hungría y Países Bajos como las fechas donde llegarían dichas mejoras.

Sin embargo, no descartan incorporar más mejoras próximamente. En concreto, Mike Krack, jefe de operaciones de los británicos, ha apuntado la posibilidad de incluir más parches tras Zandvoort. "Creo que se confirmó que habrá una gran mejora en Hungría y una mejora del motor en los Países Bajos. Ya veremos", afirma Krack, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

A su vez, ha añadido que deben hablar en Silverstone sobre el límite de costes para poder añadir más mejoras en adelante. "Hay algunas conversaciones sobre límites de costes, así que veremos qué podemos hacer después. Pero estoy bastante seguro de que aún no habrá terminado", recalca el directivo de Aston Martin.

De esta forma, los británicos ya esperan incluir mejoras en el AMR26 con respecto a Hungría y Países Bajos, y no descartan añadir más en los GP de Italia o España, con las que mejorar el rendimiento en pista del monoplaza.

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