Bolaños cuestiona que el sustituto del juez Peinado no deje viajar a Begoña Gómez a Ankara: "Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España

¿Qué ha dicho? El ministro de Justicia cree que si se dictan medidas cautelares es "porque considera que existe riesgo de que la persona afectada pueda eludir la acción de la justicia", algo que cree que no se cumple con la esposa de Pedro Sánchez.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "innecesarias" las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, argumentando que el riesgo de fuga es "cero". En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños criticó la decisión del juez Antonio Viejo de denegar a Gómez asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara, aunque permitió su viaje a Londres para la graduación de su hija. Viejo justifica su decisión basándose en la falta de intervención activa de Gómez en la cumbre y en las diferencias de cooperación judicial entre Turquía y Reino Unido. Bolaños destacó la "extraordinaria" cooperación judicial de España con ambos países.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, son "simple y llanamente innecesarias" porque el riesgo de fuga es "cero".

Bolaños se ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha sido preguntado por la decisión del juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado, Antonio Viejo, de denegar la petición de la mujer de Pedro Sánchez para asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí permitirle viajar a Londres para acudir a la graduación de su hija.

Viejo considera en su auto que Gómez no tiene una "intervención activa" en la cumbre de la OTAN y que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial, mientras que autoriza el desplazamiento a Londres por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido" así como "por la naturaleza del evento al que se pretende asistir".

El ministro ha subrayado que tanto la comunidad jurídica como la sociedad española "en una amplísima mayoría" consideran que existe "riesgo cero" de que Begoña Gómez pueda eludir "la acción de la Justicia".

En ese sentido, ha recordado que Begoña Gómez va "rodeada en todo momento de policías nacionales" por lo que las medidas cautelares de retirada de pasaporte decididas por el juez Peinado son "simple y llanamente innecesarias".

Además, Bolaños ha defendido la "extraordinaria" cooperación "judicial y policial" que España mantiene con Turquía y con Reino Unido y ha apuntado que ninguno de los dos países forman parte del Espacio Europeo de Seguridad, Libertad y Justicia.

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