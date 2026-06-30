¿Cuándo llegarán las mejoras de Aston Martin? Adrian Newey avanza las fechas

El laureado ingeniero británico ha detallado en qué carrera prevé introducir "una actualización" para los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll, la cual reducirá el peso y mejorará su rendimiento.

Aston Martin continúa trabajando sin descanso para solucionar los inconvenientes surgidos a lo largo de la temporada y los test de pretemporada. Durante las primeras carreras del año, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll apenas han podido completar un mismo Gran Premio a la vez debido a problemas con el chasis y el motor de Honda.

Es por ello que desde Silverstone ya están manos a la obra desarrollando mejoras con las que poder dar un impulso al rendimiento del AMR26. En una entrevista publicada en la web de Aston Martin, Adrian Newey, laureado ingeniero de la Fórmula 1, ha señalado sobre qué carrera podría llegar dicho progreso.

"Los elementos estructurales principales siguen siendo los mismos: la arquitectura del chasis y de la caja de cambios no cambia fundamentalmente. Hemos reducido el peso de ambos y desarrollado un nuevo frontal y revisado sustancialmente las superficies aerodinámicas", explica el ingeniero británico sobre los cambios realizados en el monoplaza.

A su vez, ha fijado el GP de Hungría del próximo 26 de julio como el circuito en el que podrán implementar y exhibir las mejoras aplicadas. "Tenemos previsto introducir nuestra actualización en Hungría para ambos coches. Prevemos un gran avance, pero me resisto a dar cifras concretas porque nuestras herramientas de simulación aún no son tan sofisticadas", añade Newey.

Por último, el estandarte de los de Silverstone ha destacado que estas mejoras forman parte de "un paquete aerodinámico de gran envergadura combinado con una importante reducción de peso". Por ende, ha concluido asegurando que su objetivo de cara al verano y la segunda parte del campeonato es "acercarnos mucho al límite de peso" para reducir la distancia en pista con sus rivales.

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