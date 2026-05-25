Convocatoria de España para el Mundial: varias sorpresas en la lista de Luis de la Fuente

El seleccionador nacional ha anunciado la lista de 26 futbolistas que en menos de dos semanas podrán rumbo a Estados Unidos.

Ya se conoce quién conformará la expedición de la selección española de fútbol que el próximo 5 de junio volará a Chattanooga desde Santiago de Compostela.

Este lunes, Luis de la Fuente ha comparecido en el Edificio Telefónica de Madrid, situado en la calle Gran Vía, para anunciar la lista de 26 futbolistas.

En la misma destaca la presencia de Joan García, Eric García, Yeremy Pino y Víctor Muñoz, pero también la ausencia de Huijsen y Alex Remiro.

España se concentrará el 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de volar a Galicia para disputar el primer amistoso de preparación ante Irak en Riazor.

Cuatro días después, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México), el combinado nacional tendrá su último examen contra Perú.

La selección, encuadrada en el grupo H, debutará en el Mundial ante Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. El 21, en la misma sede, se medirá contra Arabia Saudí para cerrar la fase de grupos en Guadalajara frente a Uruguay.

Convocatoria de España para el Mundial