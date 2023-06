"Creo que estamos haciendo el trabajo para estar en alguna lista...". Eso dice Alex Palou cuando le preguntan por un posible futuro en la Fórmula 1. Es líder destacado de la Indycar y su nombre suena con fuerza incluso para la próxima temporada. Aunque él remarca que no sabe nada.

"No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero, sí, ese día llegará. Ese día llegará tal vez en dos meses, tres, cuatro. No lo sé. Quizás una vez que termine la temporada, o tal vez más tarde. Ya veremos. Pero sí, ese día llegará, y será emocionante, supongo", ha expresado el español en 'Motorsport'.

¿Qué asientos podrían quedar libres? Varios pilotos están en la cuerda floja en estos momentos. Uno de ellos es Logan Sargeant, de Williams, que camina último en la clasificación. Aunque para ese asiento ya ha sonado con fuerza el nombre de Mick Schumacher, ahora probador de Mercedes.

Otro de los nombres que están muy cuestionados es el de Nyck de Vries en AlphaTauri. Red Bull, en palabras de Helmut Marko, ha dicho directamente que fue "un error" convertirle en el compañero de Yuki Tsunoda en este 2023.

En Alfa Romeo, Guanyu Zhou termina contrato. Y su continuidad no está asegurada para el curso que viene. También hay dudas en Haas, incluso con los dos pilotos: Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg.

La situación de Checo Pérez

Sergio Pérez tiene contrato con Red Bull, pero sus últimos resultados le han traído varias críticas. E incluso en la Indycar piden que Palou tome su puesto. Lo dijo Stefan Wilson en sus redes sociales: "Lo que está haciendo Álex Palou en la IndyCar ahora mismo es impresionante. Sería muy interesante cambiarlo al segundo Red Bull y ver qué podría hacer en la Fórmula 1".

Palou de momento se centra en la Indy

A pesar de estos rumores y de hablar abiertamente de la F1, Palou sólo piensa en la Indycar de momento: "Estamos haciendo lo mejor posible en todas las carreras que tenemos en IndyCar. Si viene una oportunidad, bien. Y sino viene una oportunidad, pues bien también. No me preocupa mucho. Pero sí que obviamente por intentarlo no perdemos nada".