Apenas se han disputado ocho carreras y los rumores de cara al futuro ya están a la orden del día. El último de ellos, más que un rumor, es prácticamente una confirmación, y es que el futuro de un piloto de F1 está en el aire.

Ese piloto es Nyck de Vries. El neerlandés, que actualmente milita en AlphaTauri, tiene pie y medio fuera del 'Gran Circo' después de las recientes declaraciones de Helmut Marko, el asesor del equipo Red Bull.

El austriaco, a través de unas declaraciones recogidas por 'Formu1a.uno', no ha dudado a la hora de atacar a De Vries por sus recientes actuaciones. Haciendo hincapié, entre otras cosas, en que no tiene el nivel suficiente para la competición.

"Parece que Christian Horner tenía razón… No era un fan de Nyck de Vries", ha comentado Marko. Sin embargo, a la hora de hacer un fichaje, se trata de "una decisión común" entre "la dirección de equipo y el director del equipo". "Parece que fichar a De Vries fue un error", apunta el austriaco.

No obstante, esta vez, Christian Horner y Helmut Marko, por raro que parezca, no estaban de acuerdo en el fichaje del neerlandés. Algo que no suele ser habitual: "No a menudo (no está de acuerdo con Horner), pero a veces lo hacemos".

Aún así, Marko siempre ha tenido en gran estima a Nyck, ya que, después del Gran Premio de Mónaco, ensalzó la actuación de su piloto. Algo que contrasta directamente con sus últimas declaraciones.

Franz Tost, director del equipo AlphaTauri, defiende al neerlandés y asegura que los pilotos novatos necesitan de al menos tresaños para poder ponerse al día. Por lo que el futuro de De Vries está más difuso que nunca.

Red Bull no hace prisioneros

Llegar a la Fórmula 1 es un sueño para cualquier piloto de carreras. Sin embargo, además de llegar, lo más difícil es mantenerse en la categoría. Más aún si perteneces al programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

Los de la marca de bebidas energéticas no hacen prisioneros con sus pilotos y sus criterios están claros: si no tienes potencial de futuro campeón del mundo, te vas de la escudería. Es el caso de, entre otros, Jaime Alguersuari, con quien no tuvieron apenas paciencia.

Por ello, el futuro de De Vries pasa, fundamentalmente, por empezar a encadenar buenos resultados y cambiar la idea que Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, tiene sobre él.