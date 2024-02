Mercedes ha exhibido su nuevo coche para la próxima temporada de Fórmula 1. El W15 ha sido un coche revolucionario con su aerodinámica, sin embargo, no ha sido un coche innovador en términos visuales y va a mantener el negro como color predominante en su 'livery' aunque han agregado un toque plateado en el morro.

El equipo se reestructuró en abril del año pasado y James Allison pasó a ser director técnico de Mercedes. Por tanto, el W15 es un coche que ha sido diseñado y desarrollado bajo su supervisión.

A simple vista se ha podido observar un cambio muy grande en el chasis y en la aerodinámica que han presentado los de Brackley, que tras dos años complicados en el que el desarrollo del coche no había tomado un buen rumbo, les ha obligado a cambiar por completo de concepto.

El objetivo es claro, acercarse a Red Bull: "Estamos cambiando casi todos los componentes, porque creo que sólo así tendremos una oportunidad", ha señalado Toto Wolff.

El W14 no logró ser lo que esperaba el equipo germano y la renovación llegó prácticamente desde el inicio de la temporada. Gracias a este cambio de dinámica, Mercedes logró obtener la segunda posición en el mundial de constructores aunque no pudieron ganar ninguna carrera.

El 'filming day' (de 200 kilómetros) se realizará el próximo martes en el circuito de Baréin antes de que comiencen los test, aunque el W15 se probará por primera vez en un corto 'shakedown' de 15 kilómetros en la versión corta del mítico trazado de Silverstone, donde tanto Lewis Hamilton como George Russell probarán el monoplaza.

Ya solo queda Red Bull por presentar el coche para la próxima temporada y lo harán el próximo jueves 15 de febrero. En poco más de una semana darán comienzo los test de Baréin en los que podremos tener las primeras pinceladas de los rendimientos de los monoplazas de 2024.

