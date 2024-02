El fenómeno del 'efecto dominó' es un clásico de la 'silly season' de Fórmula 1. La salida de un piloto rumbo a otro siempre conlleva movimientos entre escuderías con pilotos que cambian de garaje, debutan, regresan o se despiden del 'Gran Circo'.

Esto ocurrirá, sobre todo conforme pasen los meses, tras confirmarse el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari.

Dónde irá Carlos Sainz, quién sustituirá al británico en la marca de la estrella, qué pasará con la mitad de la parrilla que finaliza contrato... son muchas las preguntas que hay de cara a 2025 y hay un nombre que sale en muchas quinielas: Fernando Alonso.

El bicampeón del mundo de F1 vence contrato con Aston Martin al término de esta temporada y campeones como Jenson Button o Jacques Villeneuve piden su fichaje por Mercedes.

Sobre este rumor le preguntaron medios españoles en la previa de la presentación del AMR24, que no descartó dejar su equipo para fichar por el germano en 2025 ya que es el único "campeón del mundo disponible".

Sobre la decisión de Hamilton de dejar el equipo que le dio seis coronas, Fernando le ha dejado un 'palito' a su excompañero por romper una relación que parecía idílica.

"Me enteré al día siguiente, no le he prestado demasiada atención a todo el drama, total es para el año que viene... pero sí que es una sorpresa, no voy a mentir, porque parecía desde fuera muy comprometido con Mercedes, muy fiel a ellos, y no me suena que hace un año o dos meses dijera lo de que desde niño quería pilotar de rojo...", ha señalado.

"Pero vamos que me da igual, que fichar por Ferrari es apasionante, no sé los motivos o cuál es la historia en este caso, yo guardo gran recuerdo, es un equipo muy especial, pero más lo es ganar, tener un coche ganador, veremos si logra llevar ese extra que les falta porque ya es un coche bueno, de los pocos que mantenía el ritmo de Red Bull al final o le superaba en clasificación", ha añadido.