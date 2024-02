Ya no es solo que campeones del mundo de Jenson Button o Jacques Villenueve pidan el fichaje de Fernando Alonso por Mercedes. Ya no es solo que el propio jefe de la marca germana afirme que no "descarta" nada. Y ya no es solo que el bicampeón del mundo abra la puerta de salida de Aston Martin para 2025. Ambas partes se han unido.

Justo después de que el asturiano afirmase en la previa de la presentación del AMR24 que a pesar de que su "prioridad" es continuar en Aston Martin en 2025, siente que es el piloto "más atractivo" de la parrilla para la siguiente campaña, Flavio Briatore ha añadido leña al fuego.

El que fuera jefe de Fernando en sus Mundiales con Renault en 2005 y 2006 y actual mánager del ovetense ha subido una imagen junto a Toto Wolff, jefe de Mercedes, desayunando en Montecarlo.

Amigos, sonrientes, móvil en mesa, Aston Martin presentando su coche en Silverstone, un asiento libre en el equipo germano, muchos meses para negociar, Alonso con hambre de ganar... seguro que tema de conversación no les ha faltado.