La F4 española es una de las categorías más importantes y seguidas por todos los jóvenes pilotos que aspiran a llegar a la Fórmula 1. Es por ello por lo que están sometidos a una presión inmensa ya que, una sucesión de malas actuaciones, les dejaría completamente fuera del 'Gran Circo'.

Precisamente debido a la presión o a un cúmulo de malas decisiones, el piloto júnior de Red Bull Enzo Deigny se ha convertido en el centro de atención de todo el mundo del motor. El francés, actualmente, se encuentra bajo investigación tras su última carrera en el circuito de Barcelona.

Y es que Enzo, tras una mala salida, cerró deliberadamente y de forma peligrosa a Rincella, su rival, expulsándole así del circuito en la misma recta de meta. Por si fuera poco, posteriormente no cumplió un 'drive-through' e ignoró, además, una bandera negra.

Asimismo, durante el coche de seguridad, el piloto de Red Bull continuó en pista, haciendo caso omiso a las sanciones e incluso gesticulando. Todo ello para quedar teóricamente segundo pero que, por las sanciones e investigaciones, no ha sido así.

Se trata de un comportamiento inaceptable para cualquier piloto de carreras y que conllevará sanciones como, por ejemplo, la pérdida total de licencia, ya que la FIA considera que la educación de los pilotos es esencial, sobre todo en sus inicios.

Enzo Deligny (Red Bull Junior) with some of the most effective defensive driving I've seen for a while...

And to make matters even worse, he proceeded to stay on track and ignore a DT penalty and later a black flag 🤦 pic.twitter.com/cqxVmt4DLp