Corto pero intenso fue el paso de Mick Schumacher por la categoría reina del automovilismo. El piloto alemán, tras coronarse campeón de la Fórmula 2 en 2020, tuvo la oportunidad de demostrar su nivel en Fórmula 1 de la mano del equipo Haas.

Sin embargo, las cosas no le fueron bien al hijo del 'Káiser' ya que, si bien es cierto que Haas no era el equipo más competitivo del 'Gran Circo', sus actuaciones estuvieron lejos de cumplir con los objetivos marcados.

Motivo por el cuál, desde Haas y desde Ferrari, abogaron por la no continuidad del joven piloto alemán. Es por ello por lo que, a pesar de que su sueño siempre ha sido seguir los pasos de su padre, Mick ha tenido que buscar el éxito lejos de la Fórmula 1.

Ahora, Schumacher ha hecho oficial su incorporación a las filas de Alpine para formar parte del regreso de la marca gala al Mundial de Resistencia, siguiendo así los pasos de Fernando Alonso. Concretamente, lo hará en la categoría de Hypercar junto a otros cinco pilotos que pilotará un LMDh propio de la escudería francesa.

"Comienza un nuevo capítulo para mí con Alpine en la categoría Hypercar del FIA WEC. El coche es impresionante y estoy impaciente por empezar. He crecido con monoplazas, así que conducir un coche con cabina cerrada y ruedas cubiertas es una gran oportunidad para perfeccionar mis habilidades al volante", confiesa el alemán.

Let’s go racing together! Excited to be part of the new Hypercar chapter in Alpine's endurance racing history 💪 @signatechAlpine @FIAWEC pic.twitter.com/SNuYbQyHkq

Aun así, pese a ello, Mick no se desligará por completo de su competición favorita. Y es que también se ha hecho oficial que seguirá formando parte del equipo Mercedes siendo su piloto reserva oficial en 2024.

Delighted to confirm that @SchumacherMick will retain his reserve driver role with the team for 2024 🤝

We're excited to see Mick continue to contribute to our team alongside his new challenge in @FIAWEC next season 👏 pic.twitter.com/6bN2actbs5