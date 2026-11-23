El piloto de Aprilia se llevó la victoria en el Gran Premio de Portugal, pero no pudo evitar el título de Marc Márquez en MotoGP.

Marc Márquez ha conquistado su décimo título del motociclismo tras una remontada increíble sobre las dos Aprilia de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín. Y el italiano reconoce que no lo pasó nada bien al ver a Marc celebrar en Portugal.

Después de la carrera esto dijo Marco: "No ha sido fácil ver ganar a Marc, ha sido un duelo reñido, pero sin duda se merece plenamente este título...".

"Ha sido un gran honor competir con él, uno de los más grandes de la historia. Ver su nivel, su hambre de competición, es algo maravilloso y ha sido genial competir con él. Me encantaría volver a competir con él, ya en Valencia y luego la próxima temporada", dice el piloto de Aprilia.

Las caídas le han impedido luchar hasta el final: "Cuando me lesioné, tuve problemas. Volví enseguida, pero a partir de ahí empecé poco a poco a perder muchos puntos. En Mandalika tenía la oportunidad de remontar, pero me toqué con Raúl. Luego, en Lusail, en la carrera Sprint, podía recuperar terreno y me toqué con Marc".

"Al final, creo que fue la lesión lo que marcó la diferencia y, también en esto, Marc marcó la diferencia respecto a mí, porque al volver de su lesión fue más rápido que yo. Pero trabajaré mucho para intentar resarcirme en el futuro", explica el piloto de Aprilia.

Lucha por el segundo puesto

Él y Jorge Martín se disputarán el segundo puesto en el GP de Valencia: "Ha sido una bonita lucha con Jorge y, sin duda, volveremos a disputarnos el segundo puesto en Valencia".

"No será fácil, él siempre es rapidísimo, pero daré lo mejor de mí", cierra Bezzecchi.

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