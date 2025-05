Carlos Sainz recuerda en 'El Cafelito' su peor accidente en Fórmula 1: "Mis padres se asustaron"

El 10 de octubre de 2015 será una fecha que Carlos Sainz jamás va a olvidar. Durante los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, el madrileño se estrelló con su Toro Rosso.

Afortunadamente no ocurrió nada, pero él mismo lo recuerda como el peor accidente de su carrera, tal y como le ha relatado a Josep Pedrerol en la última entrega de 'El Cafelito'.

"La primera vez que toqué el muro iba a 260km/h. Luego perdí el control del coche y me fui directo contra otro muro", explica Sainz.

Fue ahí cuando llegó el momento de angustia: "Me quedé debajo de las protecciones y ahí es cuando mis padres se asustaron".

"Perdí la radio y mis ingenieros me preguntaban, pero no me oían. No me pudieron sacar hasta 5 o 10 minutos después", recuerda el ahora piloto de Williams.

Al final, Sainz pudo mandar un mensaje de calma a su familia a través de un periodista y al día siguiente corrió en Sochi.

"Me llevaron al hospital, me hicieron todo tipo de chequeos y al día siguiente corrí la carrera", zanja.