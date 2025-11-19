Ahora

Búsqueda desesperada

Piden ayuda para localizar una maleta azul con el exoesqueleto de un niño de 8 años dentro: "Son sus piernas"

¿Por qué es importante? Marcela explica que para su hijo, ese exoesqueleto hecho a medida son sus piernas, lo que le permite poder moverse. Sin él, está condenado a tener que ir en silla de ruedas.

Cartel informando de la desaparición de la maleta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una familia busca de forma desesperada una maleta azul en cuyo interior había un exoesqueleto de un niño de ocho años. Este aparato son las piernas y la evolución diaria de Ben, ayudándole a poder moverse.

Fue el pasado lunes 10 de noviembre cuando la perdieron. Todo ocurrió sobre las 12:30 horas, cuando la madre del pequeño, Marcela, aparcó su coche frente a Paseo de la Habana 84 y sacó del maletero la maleta, dejándola en la calle olvidada.

Pasaron horas hasta que comenzó a echarla en falta y, al reconstruir los hechos, supo que la había olvidado junto al coche. Bajó a por ella, pero ya no estaba.

Ben tiene ocho años y una enfermedad rara. El exoesqueleto es lo único que, tras complejas operaciones de rodilla, le ha permitido caminar por primera vez a dicha edad. Es la diferencia entre una vida en silla de ruedas o una con la máxima autonomía posible. "Para él es un tesoro. Son sus piernas. Es la manera que tiene de estar de pie y poder marcharse por ahí", destaca su madre.

Su valor no son los 70.000 euros que cuesta, son los meses de trabajo y esfuerzo de médicos, padres, y del propio Ben. "Aunque sea un producto caro, no hay utilidad para nadie porque esta hecho a medida", destaca Marcela.

La Policía está investigando las cámaras de seguridad de la calle, aunque dejan claro que no se trata de un robo, fue un olvido.

Al ver los días que han pasado, la familia comienza a estar desesperada. Cuando pasaron siete días sin localizar la maleta, Marcela añadió a los carteles que ha ido pegando en la calle una recompensa de 1.000 euros para quien la encuentre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  2. El Supremo deja a Santos Cerdán en libertad provisional tras el informe de la UCO sobre sus mordidas
  3. Pérez Llorca formaliza su candidatura para relevar a Mazón: "Me veo capaz de llegar a un acuerdo con Vox"
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Cae una de las bandas de aluniceros más activas del sur de España: tragaperras, ibéricos y bicis, entre sus objetivos
  6. Los alimentos ultraprocesados en el punto de mira: nuevos estudios alertan de su impacto devastador en la salud mundial