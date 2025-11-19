Alcaraz bendice a la nueva sensación del tenis: "Es un jugador especial..."

El número 1 del mundo vuelve a lanzar flores a Joao Fonseca: "Tiene una potencia asombrosa en sus golpes y un saque muy bueno...".

Joao Fonseca es uno de esos jóvenes que están llamado a poder competir contra Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Aunque sean palabras mayores, en el circuito coinciden en que tiene las cualidades para llegar a los mejores en los próximos años. También el tenista murciano le ha lanzado muchos elogios.

En una entrevista a 'O Globo' ha definido a Fonseca como "un jugador especial".

Así analiza su tenis: "Tiene una potencia asombrosa en sus golpes y un saque muy bueno, aspecto que fue lo que más me costó a mí cuando entré al circuito. Su derecha es tremenda también y creo que el mayor margen de mejora que tiene es la movilidad, pero eso lo irá puliendo poco a poco".

En este 2025 ha progresado mucho y ya está entre los 25 mejores tenistas del mundo: "Lo que ha hecho este año es realmente impresionante. Meterse en el top 25 resulta muy meritorio y creo que progresará muchísimo los dos próximos años".

"Veremos cómo gestiona la presión, pero vaticino que le esperan cosas muy importantes y no es descartable que pueda llegar al top 3 en un tiempo. Sería clave para él meterse ahí y trabajar para mantenerse entre los mejores", cierra Alcaraz.

Se verán en Estados Unidos

Antes de que finalice el presente curso, Alcaraz y Fonseca se medirán en torneos de exhibición que se juegan en Estados Unidos.

Ambos se enfrentarán el 8 de diciembre en Miami en un partido amistoso.