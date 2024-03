No se habla de otra cosa en el paddock de Fórmula 1: ¿Qué pasará con Max Verstappen?, ¿dejará el neerlandés el equipo campeón para fichar por Mercedes?, ¿apostará por seguir en un Red Bull cada vez más inestable?

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, el tricampeón del mundo ha asegurado que es "agradable" escuchar que el equipo germano le quiere y no se atreve a descartar nada.

"Es por eso que firmé el acuerdo", responde cuando le preguntan si quiere cumplir su contrato con Red Bull hasta 2028.

"Mi intención estar aquí hasta el final, porque sería una gran historia, para mí personalmente, verlo hasta el final, porque significa que he formado parte de una familia y un equipo", explica.

Eso sí, deja una advertencia velada al equipo sobre posibles salidas de pilares fundamentales del equipo.

"Estoy feliz dentro del equipo, es muy importante que intentemos mantener a las personas clave en la escudería durante más tiempo, porque ahí es donde también está el rendimiento", ha señalado sin poner nombres: "Muchas personas. No voy a nombrarlos porque entonces la gente ya lo sabe".

"Siempre me he sentido cómodo porque para mí es como una segunda familia. En una familia, a veces puede haber, cómo dirías, no desacuerdos, pero, no puedes elegir la familia, puedes elegir amigos...", ha zanjado.