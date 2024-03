Durante el turno de Max Verstappen en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, uno de los gruesos de las preguntas ha sido los múltiples rumores que apuntan a que podría cambiar Red Bull por Mercedes.

El neerlandés ha reconocido que es "agradable" que le relacionen con la escudería germana y que procesa un gran "respeto" hacia todo el equipo a pesar de algunos 'enganchones' como los que ocurrieron en 2021.

"Puedo entenderlo. No tiene ningún impacto sobre lo que yo haría. Pero siempre es agradable oírlo. Toto y yo tuvimos nuestros pequeños momentos, pero eso es normal entre dos equipos que luchan por los campeonatos. Pero el respeto siempre ha estado ahí. Por mi parte, no cambia nada", ha explicado.

Sobre si pilotaría para Mercedes, Verstappen ha tratado de eludir una respuesta clara: ¿En qué año quieres decir? No lo sé. No sé qué pasará después de 2028. No sé si voy a seguir en la F1 o si voy a continuar. Quizás firme un nuevo contrato. Todavía no lo sé".

El 'caso Horner', la guerra entre Jos y el jefe de Red Bull, las posibles salidas de Helmut Marko y/o Adrian Newey... Milton Keynes es un auténtico hervidero y Verstappen no se atreve a descartar nada.