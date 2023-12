Muchos fueron los problemas de fiabilidad que sufrió Fernando Alonso con Alpine en 2022. Muchos que le costaron no pocos puntos. Que le costaron, muy posiblemente, caer frente a Esteban Ocon en la clasificación final del Mundial de pilotos. Ahora, su equipo ha reconocido lo que sucedió... y el motivo por el que el asturiano tuvo tantos abandonos por los problemas del monoplaza francés.

Y es que fueron demasiado optimistas. Optimistas y agresivos en lo que se refiere a su unidad de potencia. A un motor Renault que quisieron llevar al límite e incluso más allá y que, como suele decir, terminó 'petando' muchas veces.

Así lo ha reconocido Matt Harman, director técnico de Alpine, en palabras que recogen en 'Caranddriver': "Era importante que probásemos este tipo de cosas".

"Tenemos la tecnología, y la capacidad de poner la unidad de potencia donde queremos... pero nos quedamos sin tiempo con el motor de 2022. Fuimos bastante valientes con él", prosigue.

"No pudo ser"

Pero no fue bastante: "Estábamos muy lejos de los demás. No podíamos correr más riesgos, habría estado bien lograr más rendimiento... pero no pudo ser".

"Ahora tenemos que preparar otro motor. En ello estamos. Tomamos la decisión de centrarnos en el futuro, y tendremos este durante los próximos dos años", cuentan en Alpine.

Porque saben que van a sufrir: "Intentaremos acabar con algunas de las pérdidas... al menos lo que sea posible y lo que permita la normativa".