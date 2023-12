Alpine tiene en sus filas al que puede ser el próximo Michael Schumacher de la F1. Así lo ve al menos un expiloto, un mítico expiloto. Uno que sabe bien lo que es competir contra el alemán. Uno que, además, ha seguido muy de cerca las evoluciones de esta joven promesa de Fórmula 2. Se trata de David Coulthard, quien ha señalado al hijo de una leyenda como la futura nueva estrella del automovilismo.

Quien ha señalado a Jack Doohan, hijo de Mick Doohan, como alguien que está tocado por esa varita que tan bien conocen pilotos como Schumacher, Alonso, Hamilton o Verstappen.

Así lo ha señalado en el podcast 'Formula For Success': "Me han preguntado sobre los pilotos de F2 que creo que pueden llegar a la F1. He puesto un ojo en Jack Doohan. Su padre, Mick, es alguien con quien solía entrenar. Es un gran campeón del motociclismo".

"Es un animal"

"Es parte de la academia de Alpine. Piloto de pruebas. Reserva. Sé que está en forma. Ese chico es un animal, al estilo de Michael Schumacher", insiste el escocés.

Pero pone un 'pero': "Sería genial ver cómo despunta, pero ahora no hay opciones para los pilotos más jóvenes".

Más test en 2024

Doohan, por su parte, tiene claro que lo suyo es la F1. Con Gasly y con Ocon por delante, en 2024 tendrá un programa de test bastante extenso con el equipo Alpine.

"Rodaré más con un F1 que este año, y cada vez me siento más cómodo. Lo importante es rodar, y Alpine me garantiza eso", sentencia el australiano.