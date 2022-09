Claramente pasado de kilometraje después del 'tute' de los últimos Grandes Premios, el seno del equipo Alpine parecía ser el único que no consideraba oportuno montarle una nueva unidad de potencia a Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia.

Primero, por ese exceso de rodaje; segundo, por la anatomía del trazado italiano; y tercero, por la cantidad de pilotos que decidieron penalizar en un circuito óptimo para ello.

Alpine decidió, en lugar de cambiar el motor de Alonso, poner la segunda unidad de potencia consecutiva a Esteban Ocon después de la que le montaron en Spa.

¿El resultado? Lo que preveía Fernando: su Alpine A522 no aguantó toda la carrera y tuvo que abandonar, mientras que Ocon no consiguió ni alcanzar los puntos con un coche más optimizado.

Sin embargo, desde Alpine aseguran que el 'K.O.' del asturiano en Monza no obedece a una pérdida de potencia, sino a una fuga de agua en el motor. Alan Permane, ingeniero jefe de pista, afirma que es "al cien por cien un hecho aislado".

"Sufrimos en la clasificación, los dos pilotos cometieron errores y eso no es habitual. No teníamos el ritmo que tuvimos el viernes por la tarde, cuando Fernando llevó la goma media", ha explicado en declaraciones recogidas por 'As'.

"El coche era fantástico, era rápido, hacíamos vueltas de 1:26 con el tanque de gasolina lleno. Pero en carrera en algunas vueltas había sobreviraje; en otras, subviraje, no era un drama, podíamos estar con Norris. Pero iba y venía. Habríamos terminado justo detrás de él, tampoco nos estaba yendo tan mal", ha añadido.

Paralelamente, ha apuntado que el ovetense, por el momento, no necesita montar un nuevo motor y penalizar, por lo que se encomiendan a la suerte de no sufrir un nuevo 'DNF'... y a la capacidad de resiliencia de Alonso.

"Fernando no necesita más motores. Y estratégicamente puede ser beneficioso para Esteban. Era una decisión estratégica que nos ayudará en las próximas carreras. Fernando no tiene pocos motores, no descarto un cambio de unidad de potencia, pero no está previsto por ahora", ha añadido.

De cara a la próxima carrera, Alpine traerá su última gran mejora: "Tenemos un suelo nuevo en Singapur y eso nos brindará más carga aerodinámica". Veremos si el motor del bicampeón aguanta para ponerlo en práctica.