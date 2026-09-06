El agotamiento de Lando Norris es total tras el Gran Premio de Italia: "Ahora veo estrellas"

El vigente campeón de F1 acabó muy exhausto la carrera en Monza tras acabar en quinto puesto y teniendo una intensa persecución a Verstappen por el podio.

Lando Norris ha tenido una carrera con poco premio. El británico luchó junto a su compañero de equipo, Oscar Piastri, durante las últimas vueltas por el último cajón del podio que acabó llevándose Max Verstappen. Finalmente, se tuvo que conformar con el quinto lugar.

Tras la finalización de la carrera, se ha visto al vigente campeón totalmente exhausto. Su cansancio era tal que tuvo que agachar la cabeza a su llegada al corralito de prensa, tal y como recogió la emisión en directo: "¿Tienes agua? Ahora veo estrellas... Ni te veo".

El de McLaren ha reconocido la dureza de la sesión en Monza: "Ha sido una carrera dura. He tenido que empujar mucho porque sabía que en la segunda mitad de las carreras soy fuerte y es el momento de no cometer errores y hacer las cosas bien".

"Podría haber conseguido mas cosas, pero no se si habría cambiado el resultado. Somos fuertes cuando perseguimos a los rivales, pero no lo somos tanto cuando tenemos que liderar", ha valorado en declaraciones recogidas por 'Dazn'.

Por último, el vigente campeón del mundo ha sido cuestionado por la inminente llegada de la Fórmula 1 a la capital de España. Norris ha dedicado unas palabras sobre 'Madring': "Va a ser todo un reto. Es más complicado cuando tienes que aprender nuevas cosas. Veremos".

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