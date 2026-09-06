María Márquez (PSOE) denuncia la terrible campaña de odio y acoso machista que sufre en redes: "Sufro porque lo lee mi abuela, mi madre..."

"Hija de la gran pu**", "Pu** roja asquerosa", "Tiene pinta de put**" o "Una vez comida la primera, el problema solo es encontrar unas buenas rodilleras" son algunos de los terribles mensajes que recibe a diario.

María Márquez, número dos del PSOE andaluz, está siendo blanco y objeto de una campaña de acoso, de ira y amenazas en redes sociales. No es la primera vez que Márquez sufre estos ataques de odio y ha decidido plantar cara cara al odio machista en redes y ha dicho que ya no se va a callar más.

"Hija de la gran pu**", "Pu** roja asquerosa", "Tiene pinta de put**" o "Una vez comida la primera, el problema solo es encontrar unas buenas rodilleras" son solo algunos de los terribles comentarios que recibe a diario y de lo que tiene que sufrir Márquez cada vez que abre una red social.

Ante esta situación, la socialista ha expresado en laSexta Xplica que ha" decidido que callarse no es una opción" y va a combatir con todas sus fuerzas "estos mensajes de odio" que está sufriendo en las redes sociales. "Evidentemente, la denuncia tiene un precio. Yo sufro cuando veo el sofocón de mi familia, porque imagínense esos comentarios que lo tenga que leer mi abuela o que lo tenga que leer cualquier padre, cualquier madre o cualquier persona a la que se quiere", ha lamentado.

En este punto, Márquez ha subrayado que aunque sabe que "a muchos compañeros que se dedican a la política los insultan y los atacan, como es el caso del presidente del Gobierno", en este caso los ataques que recibe son "machistas por el simple hecho de ser mujer". "A las mujeres no solo se nos cuestiona cómo ejercemos el poder, sino lo que se nos cuestiona es que tengamos el poder, que ocupemos espacio y, de alguna manera, yo entiendo que que lo que quieren es que nos callemos, que nos silenciemos, que nos cuidemos a la hora de hablar, que midamos las palabras con las que hablamos y, desde luego, no estoy dispuesta a pasar por eso, porque son muchas las mujeres que a lo largo de la historia han peleado, han combatido esto y lo han denunciado", ha manifestado.

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