Alonso, mucho más que un piloto: "No se trata de correr los domingos, tienes que crear el equipo perfecto..."

El asturiano tiene claro que está en Aston Martin para "ganar una vez más", pero sabe que para eso no sólo puede ser un piloto que se sube al coche.

Fernando Alonso es piloto de Fórmula 1 pero durante toda su carrera, en todos los equipos, ha actuado como mucho más que un piloto. En muchos casos como estratega, en otros como ingeniero... Él mismo lo ha explicado. Sabe que con ese trabajo el equipo Aston Martin mejorará en un momento clave con las nuevas normas del curso que viene.

En una entrevista publicada por su equipo, Fernando cuenta el motivo por el que sigue en la F1 como el más veterano: "Corro ahora porque me encanta correr. Y corro ahora porque quiero ganar con este equipo. Queremos ganar una vez más".

Es mucho más que un piloto y así actúa durante toda la semana cuando no hay carreras: "Dependemos del coche, pero el trabajo del piloto es diferente. Tienes que crear ese coche perfecto. No se trata de correr los domingos, tienes que crear el equipo perfecto del lunes al sábado".

Con la nueva fábrica el equipo Aston Martin está creciendo mucho. Y todos saben que tienen un papel fundamental para lograr luchar por el mundial de la Fórmula 1.

"Somos 1.000 personas en Aston Martin. Todos tienen un papel importante en el coche. Y el piloto tiene que ser un ejemplo, te tienes que dedicar e invertir horas para estar lo mejor posible. Tienes que estar listo, motivado durante toda la semana", explica el bicampeón del Gran Circo.

"En Aston Martin lo que he encontrado es un equipo y un líder que no están felices si no ganan", dice.

"Mejor piloto por salir de la F1"

Fernando se muestra orgulloso de las decisiones que ha tomado durante su carrera. No cambiaría ninguna de ellas. Tampoco su marcha de la F1 para después volver con Alpine. Gracias a ello, a explorar otras categorías, cree que es mejor piloto: "Sí, sin duda, al 100%".