Todos los integrantes de la escudería oficial se sumaron a la idea inicial de los carteles para despedirse de un emocionado Marc. El ilerdense no pudo contener las lágrimas.

Va a ser un día duro para Marc Márquez. La despedida del ilerdense de la máxima categoría del motociclismo quedará marcada como uno de los momentos más importantes de la historia del motor. En Ducati han sido los primeros en rendirle homenaje a la ya denominada 'Cabra (GOAT) de MotoGP'.

Los integrantes de la escudería le han dedicado un gesto de mucho cariño al diez veces campeón del mundo que, como viene siendo costumbre estos días, ha terminado llorando. Antes de comenzar el 'warm-up' de la mañana, todos los ingenieros han reunido a Marc para despedirse de él con carteles.

Desde Ducati han querido rendir homenaje también a la manera en la que Márquez anunció que se retiraba. Mensajes que hacían referencia al agradecimiento y la admiración que tienen desde Borno Panigale después de dos Mundial absolutamente históricos.

Marc ha roto a llorar tras ver la incréible despedida que le habían preparado todos aquellos que le han visto sufrir en los últimos años, especialmente, durante un 2026 en el que el de Cervera llegó incluso a derrumbarse en el 'box'.

Han sido dos años memorables de cierre a una carrera irrepetible y memorable. La resurreción de Márquez se entiende por su resiliciencia, su capacidad de superación y el trabajo en equipo con una escudería que le ha apoyado siempre, incluso en los momentos de más dudas.

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