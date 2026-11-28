El contexto Pero Estonia no es el único país que está reforzando su seguridad y es que Alemania ha aprobado su presupuesto para 2027, con un incremento significativo del gasto militar. El presupuesto del Ministerio de Defensa alcanzará los 109.700 millones de euros.

La tensión entre Rusia y Europa se intensifica con la decisión de Estonia de cerrar sus pasos fronterizos terrestres con Rusia a partir del 1 de diciembre, durante seis meses. Esto responde al aumento de actividades hostiles atribuidas a Moscú, incluyendo sabotajes y ataques cibernéticos. En Narva, uno de los principales pasos fronterizos, se han registrado largas colas de viajeros antes del cierre. Moscú critica la medida, advirtiendo sobre sus repercusiones. Paralelamente, Alemania incrementa su gasto militar, destinando 150.900 millones de euros a defensa y seguridad. En el mar Negro, los incidentes con drones y minas aumentan la preocupación.

La amenaza rusa vuelve a poner en alerta a Europa. Estonia ha decidido cerrar sus pasos fronterizos terrestres con Rusia a partir del próximo 1 de diciembre y durante seis meses, ante el aumento de las actividades hostiles atribuidas a Moscú. Una decisión que llega en plena escalada de tesnión y mientras otros países europeos refuerzan sus capacidades de defensa.

En la ciudad estonia de Narva se encuentra uno de los principales pasos fronterizos con Rusia, frontera por la que todavía circulan viajeros y que en los últimos días ha registrado largas colas. Muchos ciudadanos están aprovechando para cruzar antes de que entre en vigor el cierre anunciado por el Gobierno estonio.

La decisión afecta a todos los pasos fronterizos por carretera, tanto para peatones como para vehículos, y por su parte, las autoridades justifican la medida por motivos de seguridad nacional y por el riesgo de nuevos sabotajes.

Según el Gobierno estonio, los servicios de inteligencia artificial del país gobernado por Vladímir Putin estarían detrás de varios ataques contra empresas de la industria de defensa del país, una amenaza híbrida que preocupa especialmente a los países bálticos. A los sabotajes se suman las incursiones de drones, las operaciones de desinformación y otros incidentes que aumentan la tensión en territorio próximo a la OTAN.

Moscú ha criticado la decisión de Estonia y ha advertido de sus consecuencias en las relaciones entre ambos países. Pero Estonia no es el único país que está reforzando su seguridad y es que Alemania ha aprobado su presupuesto para 2027, con un incremento significativo del gasto militar. El presupuesto del Ministerio de Defensa alcanzará los 109.700 millones de euros, mientras que el gasto total en defensa y seguridad, incluida la ayuda a Ucrania, llegará a los 150.900 millones.

Y la preocupación también se extiende al mar Negro. Allí se han multiplicado los incidentes relacionados con drones, minas y buques comerciales, en una zona especialmente sensible por la proximidad de varios países miembros de la OTAN.

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