Un ex de MotoGP cree que este título de Marc Márquez es diferente al resto: "No se siente feliz..."

Álvaro Bautista, piloto de Superbikes, dice que Marc habrá sentido más orgullo que felicidad en su noveno título mundial: "Después de todos los momentos difíciles...".

El mundo del motociclismo reacciona a la gesta de Marc Márquez en este 2025 en el mundial de MotoGP. El piloto de Superbikes Álvaro Bautista cree que este es un título diferente para el de Cervera después de sus cuatro años de lesiones cuando llevaba la Honda.

En palabras que recoge 'Motosan' este lunes, el piloto de SBK analiza el triunfo de Marc: "Era de esperar que ganara porque se sentía bien con la moto. Era el piloto más rápido en la pista, así que es normal. Me alegro por él porque sé que después de momentos difíciles, creo que ahora tiene una sensación diferente a la de los otros títulos".

"Es algo que me pasó a mí en 2022 porque el primer título. Ganó muchos, pero creo que se sintió feliz por el título. Pero creo que con este título se siente orgulloso, no feliz, orgulloso, porque después de todo lo que dijo y de todos los momentos difíciles, volver a ganar no es fácil. Y por eso creo que tiene que estar más que feliz", dice el piloto español.

Y sentencia convencido de que estará orgulloso: "Tiene que estar orgulloso de este título...".

Márquez ya tiene nueve mundiales. Y quiere más. Es el máximo favorito al título de la temporada que viene, de nuevo con la Ducati. La historia ya podría cambiar con el nuevo reglamento de MotoGP de 2027.