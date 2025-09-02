"Es difícil saber..."
Alex Palou no cierra la puerta de la Fórmula 1: "No soy tonto, si es un equipo puntero..."
El cuatro veces campeón de la IndyCar ha incidido en que "no ha habido conversaciones", pero si la oferta llegase de un equipo 'top' "vas a sentarte y vas a escuchar".
Tras coronarse campeón de la IndyCar por cuarta vez y tercera consecutiva, el nombre de Alex Palou comenzó a relacionarse con mucha fuerza con Red Bull.
Bien es sabido lo cerca que estuvo el español de recalar en McLaren y su interés por la Fórmula 1, aunque estos 'dimes y diretes' no pasaron de rumores.
Es por ello que Palou no se imagina un futuro en el 'Gran Circo': "Es difícil saber porque al final no ha habido esas conversaciones y no ha habido esos acercamientos".
Eso sí, ni de lejos cierra la puerta al completo: "Obviamente no soy tonto, si es un equipo puntero, vas a sentarte, vas a escuchar, pero no es el caso".
"Y lo que sí que es verdad es que en un pasado sí que estaba yo más buscando a ver si se abría alguna puerta, a ver si podía haber alguna oportunidad y ahora no es el caso", ha añadido en declaraciones a 'Mundo Deportivo'.
"El caso es que estoy en Estados Unidos muy contento. Sí que soy consciente de que tengo una oportunidad delante que es increíble. Y lo que más me gusta a mí es eso, despertarme y saber que puedo ganar y luchar por carreras y no en muchos sitios podría conseguir lo mismo", ha zanjado.