Ahora

"Es difícil saber..."

Alex Palou no cierra la puerta de la Fórmula 1: "No soy tonto, si es un equipo puntero..."

El cuatro veces campeón de la IndyCar ha incidido en que "no ha habido conversaciones", pero si la oferta llegase de un equipo 'top' "vas a sentarte y vas a escuchar".

Alex PalouAlex PalouGetty

Tras coronarse campeón de la IndyCar por cuarta vez y tercera consecutiva, el nombre de Alex Palou comenzó a relacionarse con mucha fuerza con Red Bull.

Bien es sabido lo cerca que estuvo el español de recalar en McLaren y su interés por la Fórmula 1, aunque estos 'dimes y diretes' no pasaron de rumores.

Es por ello que Palou no se imagina un futuro en el 'Gran Circo': "Es difícil saber porque al final no ha habido esas conversaciones y no ha habido esos acercamientos".

Eso sí, ni de lejos cierra la puerta al completo: "Obviamente no soy tonto, si es un equipo puntero, vas a sentarte, vas a escuchar, pero no es el caso".

"Y lo que sí que es verdad es que en un pasado sí que estaba yo más buscando a ver si se abría alguna puerta, a ver si podía haber alguna oportunidad y ahora no es el caso", ha añadido en declaraciones a 'Mundo Deportivo'.

"El caso es que estoy en Estados Unidos muy contento. Sí que soy consciente de que tengo una oportunidad delante que es increíble. Y lo que más me gusta a mí es eso, despertarme y saber que puedo ganar y luchar por carreras y no en muchos sitios podría conseguir lo mismo", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, sobre las causas contra su entorno: "Hay jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia"
  2. Las claves de la cita de Illa y Puigdemont en Bruselas: un encuentro inédito impulsado por el socialista
  3. Transportes justificó como "inaplazable" la obra en el puente de Sevilla investigado por mordidas en el caso Koldo
  4. El paro sigue el guion del final del verano y sube en 21.905 personas en agosto
  5. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  6. Hacinados, enfermos y sucios: así rescataron a seis hermanos menores de una casa en Vallecas antes de que sus padres huyeran con ellos