El motivo por el que Álex Palou descarta la F1: "No hay muchos sitios que..."

El campeón español reconoció que está muy bien tras la mejor temporada de su carrera y no se plantea la posibilidad de cambiar su situación actual ahora que tiene "una oportunidad increíble".

Álex Palou ha conseguido en 2025 su cuarto título de IndyCar y ha ganado las 500 Millas de Indianápolis en la mejor temporada de su carrera. El rendimiento del español, que ha firmado un capítulo de oro en la historia de nuestro automovilismo, lo ha colocado en el más absoluto foco mediático en un curso donde han aparecido con más fuerza que nunca los rumores que vinculan al piloto con la Fórmula 1.

Las últimas semanas se había hablado mucho de la posibilidad de que el catalán ocupara uno de los asientos de Red Bull, sin embargo, la posibilidad ya ha sido descartada por todas las partes. Aún así, son muchos los fans que fantasean con ver a Palou en el 'Gran Circo'. Una situación que parece muy complicada.

"Yo estoy muy bien aquí, desde hace muchos años. No hay muchos sitios que me harían pensar en hacer algún cambio porque creo que la oportunidad que tengo aquí es increíble. Sería muy difícil dejar lo que tengo por una posibilidad. Así que no hay nada, no hay ni opciones ni nada", afirmaba con contundencia el piloto en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Además, reconoció que la situación ha cambiado drásticamente desde que se le relacionara con McLaren hace años aunque admitía que estaría feliz si alguien de la IndyCar diera el salto a la F1: "En el pasado sí que te diré que había trabajado para buscarlas, para tener más contactos, para conseguir alguna oportunidad. Pero ahora no. Estoy muy bien aquí, si alguien de la IndyCar puede llegar a la Fórmula 1, me va a alegrar. Pero no para mí".

De hecho, el tetracampeón tiene claro con que sueña de cara a la próxima temporada: "Puestos a pedir... le pediremos más de lo mismo; con las 500 Millas y el campeonato y tantos buenos momentos como este año, sabiendo que obviamente va a ser difícil poder conseguirlo".