Ahora sí: La Primitiva reparte el mayor bote de su historia, más de 126 millones de euros, a un único acertante

Desde septiembre, el bote de La Primitiva ha ido creciendo hasta alcanzar su récord histórico. Este lunes, 16 de marzo, por fin se ha repartido, tras muchos sorteos sin acertantes.

126.105.042,95 euros, que se dice pronto: este ha sido el mayor bote de la historia de La Primitiva, que se ha alcanzado el lunes 16 de marzo después de muchos meses sin acertantes de categoría especial en uno de los sorteos más conocidos de Loterías y Apuestas del Estado. Y es que como ocurre con muchos sorteos, cuando no hay ganador en este sorteo, el bote se va ampliando y creciendo.

Hasta ahora, el mayor bote repartido por La Primitiva había sido de algo más de 101 millones de euros, que se repartió hace más de una década: el 15 de octubre de 2015, una persona con la combinación ganadora y el reintegro de aquella jornada había validado su boleto en Barcelona. ¿Pero quién se ha llevado este bote ahora?

Los números ganadores del sorteo de La Primitiva del lunes han sido el 05, el 08, el 23, el 28, el 40 y el 44, con el 18 como número complementario y el 6 como reintegro. Con una recaudación de casi 10 millones para este sorteo, el bote se ha quedado en algo más de 126 millones de euros. Y en esta ocasión, el boleto acertante de categoría especial —es decir, un boleto con los seis números de la combinación ganadora más el reintegro— no fue validado en una administración específica, sino que se compró a través de Internet, en la página web de Loterías y Apuestas del Estado.

No es el único gran premio que ha repartido La Primitiva en este último sorteo: otros dos acertantes de primera categoría —es decir, que tenían las seis cifras de la combinación ganadora— se han repartido un premio de más de 360.000 euros, y que validaron su participación en el despacho 5575 de Urbanización Roquetas de Mar, en Almería, y en la administración número 2 de Vall d'Uixó, en Castellón.

En esta ocasión, el sorteo del Joker (4706895) ha repartido un millón de euros en Noia (A Coruña), concretamente a un jugador que validó su boleto en la administración de loterías ubicada en la rúa do Cantón, 24.