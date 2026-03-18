Zara ficha a John Galliano, una alianza para reescribir el futuro de la moda asequible

Los detalles La firma gallega, bajo la dirección de Marta Ortega, anuncia una colaboración de dos años con el diseñador británico, que reinterpretará su archivo con mirada de autor y estética de alta costura. Las colecciones llegarán desde septiembre de 2026.

Zara sorprende nuevamente al anunciar una colaboración de dos años con el renombrado diseñador John Galliano, quien transformará piezas de temporadas pasadas en nuevas creaciones, siguiendo un proceso de alta costura. Galliano, conocido por su enfoque teatral en Dior y su revitalización de Maison Margiela, regresa tras un periodo de silencio para reinterpretar el archivo de Zara. Las colecciones se lanzarán a partir de septiembre de 2026, de manera escalonada, generando expectación. Este movimiento refleja un cambio en Inditex bajo la dirección de Marta Ortega, acercándose más a la cultura y al arte, alejándose de las estrategias comerciales convencionales.

Zara vuelve a hacerlo. Cuando parecía que ya lo había dicho todo —o al menos todo lo que se puede decir en una industria que grita constantemente—, la marca española irrumpe con una de esas jugadas que cambian la conversación: dos años de colaboración con John Galliano. Y entonces, de pronto, todo adquiere otro ritmo.

Porque Galliano no es solo un diseñador; es una forma de mirar. Uno de los grandes narradores de la moda contemporánea, un hombre que convirtió las pasarelas de Dior en teatro y que más tarde resucitó el alma conceptual de Maison Margiela. Ahora regresa —tras más de dos años de silencio— para dialogar con algo tan aparentemente cotidiano como el archivo de Zara. Y ahí está la clave: no crear desde cero, sino excavar. Volver sobre lo ya hecho como quien relee una vieja carta y descubre que aún late.

En un comunicado, Zara ha explicado que John Galliano "trabajará a partir de piezas de temporadas pasadas de Zara, deconstruyéndolas y transformándolas para dar forma a nuevas creaciones". De esta forma, explican que Galliano no diseñará para Zara si no que hará colecciones, guiadas por "un proceso de alta costura y una visión de autor". El creativo hará una reinterpretación de las prendas de otros años. La propia marca lo define como una especie de re-autoría.

Las colecciones llegarán a partir de septiembre de 2026, en entregas escalonadas. No es un detalle menor. En un sistema que vive de lo inmediato, Zara apuesta por administrar el tiempo, por generar expectativa, por convertir cada lanzamiento en una cita. No tanto vender más, sino ser más relevante.

Y es que nada de esto ocurre por casualidad. Desde que Marta Ortega tomó las riendas de Inditex ha ido desplazándose hacia otro lugar. Más cerca de la cultura, del arte, de la colaboración entendida como conversación y no como simple estrategia comercial. Las exposiciones en A Coruña, las cápsulas que parecen salidas de un desfile, los guiños a figuras inesperadas como Bad Bunny en eventos como el Super Bowl.

La trayectoria de Galliano

La historia de Galliano no es lineal. Comenzó a adquirir prestigio en Givenchy, pero fue en Dior donde alcanzó esa dimensión casi mítica que lo convirtió en imprescindible. Luego llegó la caída —marcada por un episodio de antisemitismo que lo apartó del foco— y, más tarde, la lenta reconstrucción en Maison Margiela. Su último desfile, en 2024, dejó en suspenso su siguiente paso.

Ahora, con este proyecto junto a Zara, Galliano regresa al primer plano. Y lo hace desde un lugar inesperado: el archivo de una de las marcas más masivas del mundo. Ahí, precisamente, está la incógnita —y el interés— de la jugada.

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