María Guardiola ofrece a Vox las consejerías de Presidencia, Agricultura e Industria para formar gobierno en Extremadura

Los detalles Según ha podido saber laSexta en exclusiva, la 'popular' lanza esta propuesta con el objetivo de formar gobierno antes de Semana Santa.

María Guardiola ha propuesto a Vox ocupar las consejerías de Presidencia, Agricultura e Industria en Extremadura, con el objetivo de formar gobierno antes de Semana Santa. Esta oferta llega tras dos intentos fallidos de investidura y en medio de la presión de Vox por participar en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Las negociaciones han sido complicadas, llevando incluso a la intervención de Génova para evitar nuevas elecciones. Guardiola tiene hasta mayo para ser investida, mientras Vox, tras las elecciones en Castilla y León, insiste en su participación gubernamental, demandando medidas y plazos concretos. Aún no se conoce la respuesta de Vox.

María Guardiola ha ofrecido a Vox que ocupe las consejerías de Presidencia, Agricultura e Industria en Extremadura. Según ha podido saber laSexta en exclusiva, la 'popular' ya ha trasladado la propuesta a la formación de Santiago Abascal con el objetivo de formar gobierno antes de Semana Santa.

La maniobra de Guardiola se produce tras dos sesiones de investidura fallidas y después de que el partido de ultraderecha haya expresado públicamente su intención de formar parte de los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Sus negociaciones con Vox han estado llenas de altibajos, hasta el punto de que Génova contactó directamente con Bambú para sacar adelante el ejecutivo regional y evitar la repetición electoral.

Tres meses después de las elecciones, Guardiola tiene de plazo hasta principios de mayo para ser investida. Sin embargo, no ha sido hasta los comicios de Castilla y León de este pasado domingo, cuando Vox ha reclamado entrar en los gobiernos regionales.

"Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste, que no tiene valor y que sale corriendo. Tengo que decirle que sí, que Vox tiene que gobernar en las tres regiones", afirmó Abascal este lunes.

El líder de Vox insistió también en la necesidad de hablar de "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías" y, después, abordar "los sillones".

Con este panorama, Guardiola les ha trasladado su propuesta, aunque todavía no ha trascendido la opinión de Vox al respecto.

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